Сотрудники полиции изъяли в Оренбургской области крупную партию безакцизной табачной продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с оперативниками МУ МВД России «Орское» пресечена противоправная деятельность граждан, которые приобрели и хранили в целях последующего сбыта табачную продукцию без соответствующей маркировки.
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