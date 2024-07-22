Территория Героев...(141)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Майор Валеев ЗагирШтурмовое подразделение под командованием майора Загира Валеева выполняло боевые задачи по прорыву обороны противника, уничтожению его живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.
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