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Мы из Советского Союза

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Территория Героев...(141)

Территория Героев...(141)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Майор Валеев ЗагирШтурмовое подразделение под командованием майора Загира Валеева выполняло боевые задачи по прорыву обороны противника, уничтожению его живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.

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