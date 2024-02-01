На 100 домов 4 слесаря: Сергей Семка назвал беспределом ситуацию в УК Новосибирска

«Мы столкнулись с ситуацией, когда оптимизация управляющих компаний дошла до беспредела: больше чем на сто домов работает четыре слесаря», – сказал заместитель губернатора на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 1 февраля.
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