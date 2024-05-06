«Нужны ли России Содомские Игры?»: Олимпийский огонь в Париже пронесёт очень странное и страшное существо на шпильках (+21)

ИЛ Игорь Лукьянов Ну Татьяну Тарасову и Губерниева можно послать, раз им очень хочется. Она будет нести табличку без названия страны. а он белый флаг. А следом несколько спортсменов без рода и племени, но с огромным желанием заработать, пусть даже за счет предательства Родины.

ninikooo Митусова Мир окончательно сходит с ума. Неужели нашим спортсменам хочется принимать участие в этом позорище?! Ведь есть и другие достойные Игры и состязания. Зачем окунаться в это болото?!