Расхристанная и беспредельно толерантная Европа в любое проводимое на её территории мероприятие, с особым смаком и удовольствием запихивает существ неопределённого пола и возраста.
«Нужны ли России Содомские Игры?»: Олимпийский огонь в Париже пронесёт очень странное и страшное существо на шпильках (+21)
Комментарии
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ИЛ
Игорь Лукьянов
Ну Татьяну Тарасову и Губерниева можно послать, раз им очень хочется. Она будет нести табличку без названия страны. а он белый флаг. А следом несколько спортсменов без рода и племени, но с огромным желанием заработать, пусть даже за счет предательства Родины.
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2 час.
ninikooo Митусова
Мир окончательно сходит с ума. Неужели нашим спортсменам хочется принимать участие в этом позорище?! Ведь есть и другие достойные Игры и состязания. Зачем окунаться в это болото?!
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1 час.
зуфар юсупов
Нам нужно ликовать!!! Ведь как всё прекрасно. Произойдёт то, что России больше всего а руку. Либо страны "не прогрессивного Запада" совместно с Россией, Китаем и другими государствами всех континентов, нежелающими участвовать в подобных оргиях, но развивать истинно традиционное олимпийское движение, образуют новый Олимпийский комитет, либо всё это движение на какой-то срок загниёт и увянет.
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1 час.
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