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Царьград

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Визит То Лама в Россию укрепит стратегическое партнёрство

Визит То Лама в Россию укрепит стратегическое партнёрство

7-9 сентября генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам обсудит с российской стороной укрепление стратегического партнёрства и новые направления сотрудничества во время визита в Москву.

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