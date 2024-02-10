На Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Интенсивность в эпицентре, который был расположен в горной местности, к юго-западу от Горно-Алтайска, составила 6,4 по 12-балльной шкале интенсивности Медведева — Шпонхойера — Карника, что соответствует сильному землетрясению.