На Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Интенсивность в эпицентре, который был расположен в горной местности, к юго-западу от Горно-Алтайска, составила 6,4 по 12-балльной шкале интенсивности Медведева — Шпонхойера — Карника, что соответствует сильному землетрясению.
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