В Республике Татарстан полицейские установили мужчину, изготавливавшего оружие и боеприпасы

Cотрудники уголовного розыска ОМВД России по Лениногорскому району в результате реализации оперативной информации остановили на одной из улиц города Лениногорска Республики Татарстан отечественный автомобиль под управлением 76-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.