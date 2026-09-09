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Происшествия

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Торжественный старт пути: в МВД по Республике Крым встретили молодых лейтенантов - выпускников вузов МВД России

Сегодня в Министерстве внутренних дел по Республике Крым под марш Преображенского полка состоялось знаковое мероприятие - торжественная встреча руководства ведомства с выпускниками высших образовательных организаций МВД России.

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