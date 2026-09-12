President Xi Urges BRICS To Stand On "Right Side Of History", Calls For Gulf Peace At the 18th BRICS Summit earlier today, held at the Bharat Mandapam convention center in New Delhi, India, Chinese President Xi Jinping urged member nations to help end the war in the Middle East, positioning the bloc as a force for global stability.
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