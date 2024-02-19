Бросившую младенца в мусорный бак мать отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения сибирячке, оставившей ребенка в уличном контейнере для мусора. 19 февраля Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для 22-летней Светланы Баштаковой, обвиняемой в покушении на убийство собственного ребенка (часть 3 статьи 30 пункта «в», части 2, статьи 105 УК РФ).
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