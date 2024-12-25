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Царьград

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Почему злится разведка? Потому что ЦРУ провели русские

Почему злится разведка? Потому что ЦРУ провели русские

Битва разведок - дело привычное. Казалось бы, тут нет правил. Так, да не так. На конкретных примерах покажем, почему злятся шпионы.

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