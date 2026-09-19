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Аргументы и Факты

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Путин поручил проработать вопрос об оплате проезда через «Макс»

Путин поручил проработать вопрос об оплате проезда через «Макс»

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность использовать единую биометрическую систему и мессенджер «Макс» для безналичной оплаты проезда в транспорте.

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