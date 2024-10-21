Татьяна Монтян: Референдум в Молдове: кто считает, тот и голосует. А вы думали иначе?

Как я и ожидала, результаты референдума за вступление в ЕС в Молдове нарисовали как надо. Вечером по итогам подсчёта лидировали противники евроинтеграции, однако с наступлением ночи всё изменилось, и сейчас евроинтеграторы ведут в счёте: 50,07% за евроинтеграцию, 49,93%.