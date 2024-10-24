Захарова: выходка Додда во Внуково показывает состояние британского общества

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент в аэропорту Москвы, где советник-посланник посольства Великобритании Томас Додд напал на российских журналистов и сорвал бейдж с одного из них.
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