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Захарова: выходка Додда во Внуково показывает состояние британского общества

Захарова: выходка Додда во Внуково показывает состояние британского общества

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент в аэропорту Москвы, где советник-посланник посольства Великобритании Томас Додд напал на российских журналистов и сорвал бейдж с одного из них.

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Комментарии
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Галина
А что они делают у нас в России????   Вон к себе домой в свою британию.....
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