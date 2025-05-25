Россия Герое Рәсим Баксиков: «Татар-информ» 35 ел Татарстанның уңышлары турында сөйли

VII чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Россия Герое Рәсим Баксиков «Татар-информ»ны 35 еллык юбилее белән котлады һәм агентлык яңалыкларын даими укуы, вакыйгалардан хәбәрдар булуы турында сөйләде.
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