Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В разрезе регионов: город Нур-Султан — 343город Алматы — 109город Шымкент — 31Акмолинская область — 37Актюбинская область — 25Алматинская область — 41Атырауская область — 62Восточно-Казахстанская область — 76Жамбылская область — 15Западно-Казахстанская область — 84Карагандинская область — 150Костанайская область — 33Кызылординская область — 26Мангыстауская область — 39Павлодарская область — 41Северо-Казахстанская область — 21Туркестанская область — 12 Всего в стране выявлено 405 209 заболевших.