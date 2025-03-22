Трамп отозвал доступ к секретной информации у Харрис и Клинтон

Доступ к секретной информации был отозван у бывшего вице-президента Камалы Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также членов семьи бывшего президента Джо Байдена, говорится 22 марта в меморандуме Белого дома.
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