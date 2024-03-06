SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  

Корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС / © NASA TV Во время проверки люка с зафиксированным уплотнителем за полчаса до запуска ракеты инженеры заметили полумиллиметровую трещину в силиконе RTV.
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