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Аргументы недели

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Прокуратура встала на защиту малоимущей

Прокуратура встала на защиту малоимущей

В Воронеже продолжается резонансное уголовное дело в отношении предпринимательницы Елизаветы Пигуль. Как стало известно, в 2024 году Пигуль, имеющей статус малоимущей, органами соцзащиты был одобрен социальный контракт на развитие малого бизнеса в размере 350 тысяч рублей.

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