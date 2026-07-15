Прокуратура встала на защиту малоимущей

В Воронеже продолжается резонансное уголовное дело в отношении предпринимательницы Елизаветы Пигуль. Как стало известно, в 2024 году Пигуль, имеющей статус малоимущей, органами соцзащиты был одобрен социальный контракт на развитие малого бизнеса в размере 350 тысяч рублей.