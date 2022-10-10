Совы могут иметь больший риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, чем жаворонки

В новом исследовании, опубликованном в журнале Experimental Physiology, ученые из Университета Рутгерса (Rutgers University) обнаружили, что у тех, кто поздно ложится спать, снижается способность использовать жир для получения энергии, а это означает, что жиры могут накапливаться в организме и повышать риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.