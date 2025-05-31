Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Завершено следствие по делу россиян о диверсиях на объектах РЖД

Расследование уголовного дела граждан России Максима Косяченко, Татьяны Туриевой и Дмитрия Туриева (все внесены в России в перечень террористов), обвиняемых в совершении теракта на объектах РЖД, минировании военных объектов и атаке на военный аэродром с использованием беспилотников, завершено.

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