Завершено следствие по делу россиян о диверсиях на объектах РЖД

Расследование уголовного дела граждан России Максима Косяченко, Татьяны Туриевой и Дмитрия Туриева (все внесены в России в перечень террористов), обвиняемых в совершении теракта на объектах РЖД, минировании военных объектов и атаке на военный аэродром с использованием беспилотников, завершено.