Сегодня 217 прочитали Материалы из Сингапура привлекли меня тем, что здесь приводится перечень надежд тех, кто пообещал победить Россию, да не очень вышло - на конференцию в Швейцарии, где предполагается составить загадочный "консенсус", который Зеленский собирается нам "передать".