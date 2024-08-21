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Левые партии Франции грозят Макрону импичментом за неисполнение обязанностей

Левые партии Франции грозят Макрону импичментом за неисполнение обязанностей

Коалиция французских партий "Новый народный фронт" объявила, что будет добиваться отставки президента Эммануэля Макрона в случае, если он не одобрит предложенную левыми кандидатуру Люси Касте на пост главы кабмина.

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