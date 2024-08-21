Левые партии Франции грозят Макрону импичментом за неисполнение обязанностей

Коалиция французских партий "Новый народный фронт" объявила, что будет добиваться отставки президента Эммануэля Макрона в случае, если он не одобрит предложенную левыми кандидатуру Люси Касте на пост главы кабмина.
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