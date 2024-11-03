Послы РФ разозлились на британского дипломата, принижавшего Красную Армию

Посольство РФ в Сербии возмутилось статьей посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона, который, обращаясь к сербским читателям, попытался переосмыслить историческую роль Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии в освобождении Белграда, при этом акцентируя внимание на роли Великобритании.
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