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Актер Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Актер Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Записаться на прием можно через портал mos.ru Известный актер и телеведущий Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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