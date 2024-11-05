Актер Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Записаться на прием можно через портал mos.ru Известный актер и телеведущий Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии