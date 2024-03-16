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СССР-Россия

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Ты гражданин? Тогда голосуй!

Ты гражданин? Тогда голосуй!

Ибо это не только право гражданина, но и его отличительная черта.Иначе ты не гражданин, а житель.Некоторые западные пропагандистские издания (а других у них почти нет), как обычно, в порыве служебного рвения совершили фальстарт и уже засветили методички на наши выборы.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, я бы и рад проголосовать.... Да, не за кого! А , что касается &quot;западных методичек&quot;, то это уже избитый прием (фокус для фраеров): все, кто думает самостоятельно - это ципсошники, действующие по этим самым методичкам.... Ну,  в крайнем случае, не граждане, а жители.  Вопрос &quot;Тварь я дрожащая, или право имею?&quot; очень сомнителен, если вспомнить, кто и по какому поводу им задавался.                                                                   Выборы у нас, конечно, будут. Собственно, они уже есть. А, вот, выбора у нас нет. Время сейчас такое: все прокатит, даже без нас.  Не суетитесь, Роджерс. Все будет, как задумано!
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11 час.
Валерий Мещеряков
Голосование это обязанность Гражданина. Не проголосовал один раз - солидный штраф. Не проголосовал второй раз - лишить права голоса! И голосование в судьбоносных вопросах надо сделать не тайным и открытым.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
А, может, сразу расстрел? Чтобы больше не возвращаться к этой теме!
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5 час.

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