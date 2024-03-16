Ты гражданин? Тогда голосуй!

ИК

Иосиф Калинин

Да, я бы и рад проголосовать.... Да, не за кого! А , что касается "западных методичек", то это уже избитый прием (фокус для фраеров): все, кто думает самостоятельно - это ципсошники, действующие по этим самым методичкам.... Ну, в крайнем случае, не граждане, а жители. Вопрос "Тварь я дрожащая, или право имею?" очень сомнителен, если вспомнить, кто и по какому поводу им задавался. Выборы у нас, конечно, будут. Собственно, они уже есть. А, вот, выбора у нас нет. Время сейчас такое: все прокатит, даже без нас. Не суетитесь, Роджерс. Все будет, как задумано!