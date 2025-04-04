Янки угрожают персам. Почему это хорошо?

Центр геополитических прогнозовhttps://geofor.ru/ Ракетно-бомбовые удары американских истребителей по военным целям мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене приобретают характер регулярных и свидетельствуют о намерении президента Трампа продемонстрировать верность выбранной им стратегии «Мир через силу» Фото: AP 23 марта в результате налета на Сану, столицу Йемена, как сообщила The Times of India, по меньшей мере 13 мирных жителей погибли и девять получили ранения, и еще 11 человек, в том числе четверо детей и одна женщина, были убиты и 14 ранены в северной провинции Саада.
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