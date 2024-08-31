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«Ведьмы ВСУ»: украинки уже воюют под Курском, что с ними делают в плену

«Ведьмы ВСУ»: украинки уже воюют под Курском, что с ними делают в плену

Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Авторs: Арсений Юров, Олеся Казакова, Марина Емельянцева Девушек-военнослужащих Вооруженных сил Украины заметили на передовой в Курской области.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Никакие они не женщины .Они боевики .И ,если, многих мужиков хватают и насильно отправляют на убой ,то эти курвы  - добровольцы .Уничтожать и все дела.
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3 час.
Юрий Золотарев
В  ЛЮБОМ  случае это - НЕлюди, бандеровское ГОВНО, которое подлежит физическому уничтожению! Бандеровщина должна исчезнуть с поверхности нашей Планеты!
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1 час.
елена куприянова
Если их не уничтожать, то представляете, какой приплод будет у этих сук, новые бандеровцы
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1 час.

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