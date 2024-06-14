В Академгородке рядом с ботаническим садом заметили онаниста

В Новосибирском Академгородке произошел инцидент, вызвавший тревогу у жителей города. По словам одной из подписчиц telegram-канала "Инцидент Новосибирск", во время прогулки по новому мосту возле ботанического сада с ней "связался" мужчина средних лет на скутере.
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