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American Thinker: Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение

American Thinker: Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение

Сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский в своей статье для American Thinker высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью".

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