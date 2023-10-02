Сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский в своей статье для American Thinker высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью".
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