Сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский в своей статье для American Thinker высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью".