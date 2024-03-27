РБК: разрушенный терактом «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка

Владельцы «Крокуса» взяли под него очень большой кредит.С марта 2023 года «Крокус Сити Холл» был в залоге у Газпромбанка в связи с рефинансированием кредитов владельцев этой недвижимости - структуры Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова.
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