Столичные службы завершили благоустройство возле городского вокзала «Ростокино». Об этом сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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