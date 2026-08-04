В Севастополе военный расстрелял сослуживцев и мирных жителей, четверо погибли

В селе Хмельницком (входит в состав Севастополя) военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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