👨👧👦 В России может появиться отцовский капитал на сумму от двух миллионов рублей. В Общественной палате предложили ввести новую выплату для многодетных отцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым