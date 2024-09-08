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Украинские боевики дистанционно заминировали посёлок в Курской области

Украинские боевики дистанционно заминировали посёлок в Курской области

ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь».

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