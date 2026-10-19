Работа вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева будет отмечена высокой госнаградой, сообщил директор департамента пресс-службы и референтуры кабмина — пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
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