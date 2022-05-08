Абоненты операторов в ДНР и ЛНР получат российские номера

Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской Народных Республик присвоят своим абонентам телефонные номера с префиксом +7 для звонков по внутренним российским тарифам, заявил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким, сообщает PRIMPRESS.
Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской Народных Республик присвоят своим абонентам телефонные номера с префиксом +7 для звонков по внутренним российским тарифам, заявил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким, сообщает PRIMPRESS.
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