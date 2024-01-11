Белый дом: у США нет новой информации о возможной конфискации активов России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у администрации президента США Джо Байдена нет новой информации об обсуждении Западом вопроса конфискации замороженных активов России, передает РИА Новости.
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