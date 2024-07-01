Зеленский разочаровался в главкоме ВСУ Сырском

КИЕВ, 1 июля, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас «в целом не сильно в восторге» от главкома ВСУ Александра Сырского, которого он назначил в феврале 2024 года вместо Валерия Залужного.
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