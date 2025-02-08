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В Удмуртии задержали замминистра здравоохранения по делу о крупной взятке

В Удмуртии задержали замминистра здравоохранения по делу о крупной взятке

Также под стражу взяли знакомую женщины, которую подозревают в посредничестве при передаче денегЗаместитель министра здравоохранения Удмуртии задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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