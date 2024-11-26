Анна Гончарова рассказала ивановцам об увеличении числа людей с лишним весом

Люди стали есть больше толстеть из-за стресса, заявила эндокринолог Анна Гончарова. Происходящее она назвала «настоящей неинфекционной пандемией нашего века» и рассказала, с какими еще сложностями сталкиваются люди с лишним весом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)