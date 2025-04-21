Юрист назвал последствия для Google из-за разглашения данных погибших бойцов СВО

Заслуженный юрист России доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв в беседе с RT оценил последствия решения Таганского районного суда города Москвы признать Google виновным в разглашении личных данных военнослужащих Вооружённых сил России, погибших в ходе спецоперации на Украине.