Юрист назвал последствия для Google из-за разглашения данных погибших бойцов СВО

Заслуженный юрист России доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв в беседе с RT оценил последствия решения Таганского районного суда города Москвы признать Google виновным в разглашении личных данных военнослужащих Вооружённых сил России, погибших в ходе спецоперации на Украине.
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