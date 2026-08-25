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9 юбок осени 2026: главные силуэты сезона

9 юбок осени 2026: главные силуэты сезона

Этой осенью юбка перестанет быть второстепенной частью гардероба. На подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа дизайнеры предложили сразу несколько противоположных сценариев: от ультракоротких моделей до макси в духе 1970-х, от строгой юбки-карандаш до прозрачных и кружевных вариантов.

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