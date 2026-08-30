Verivox: Германия возглавила список стран с самыми высокими ценами на электроэнергию

В Германии установились самые высокие цены на электроэнергию среди стран G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Verivox.
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