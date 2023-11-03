Фигуристка Гербольдт о деле Валиевой: давным-давно все понятно, пора завязывать

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров - 2008 Катарина Гербольдт считает, что уже давно пора вручить российским фигуристам-участникам Олимпийских игр в Пекине их золотые медали в командном виде.
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