Депутат Андрей Луговой на заседании Госдумы заявил, что США стремятся разжечь «восстание мигрантов» в России.
Иностранные спецслужбы решили устроить бунт мигрантов в России
Комментарии
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W
Walery
Народ РФ в отличии от Госдумы почувствовал, что что-то нехорошее готовится посредством мигрантов уже несколько лет назад. Эти наши в Думе лоббисты "специалистов"- мигрантов не иначе на деньги Запада есть предатели... они все это время обманывали и продавали Страну. В самом деле - ну какими могут быть специалисты из полуфеодальных государств, где нет нормального школьного образования? Мигранты это новое Иго... захватчики, которые очень скоро жестоко себя проявят...
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7 час.
Геннадий Бережнов
Первый проснулся, что далее будет остаётся только ждать! Их более 10 млн. в России. В Москве видимо 2-3, да сколько нелегалов без учёта. Сколько НКО у нас - так сотни по стране. А мы помним как за один день в 90-е произошли большие события. Скажите это другое, думаю нет. Это будут большие проблемы, а Колокольцев сегодня - о них сказал Кадыров.
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1 час.
ВМ
Вениамин Мельников
за подделку государственных документов,позволяющих внедрятся, под видом мигрантов, боевиков бандформирований -штраф? Мы не видим и не понимаем чем это закончится для НАС?
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1 час.
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