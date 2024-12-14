Иностранные спецслужбы решили устроить бунт мигрантов в России

W Walery Народ РФ в отличии от Госдумы почувствовал, что что-то нехорошее готовится посредством мигрантов уже несколько лет назад. Эти наши в Думе лоббисты "специалистов"- мигрантов не иначе на деньги Запада есть предатели... они все это время обманывали и продавали Страну. В самом деле - ну какими могут быть специалисты из полуфеодальных государств, где нет нормального школьного образования? Мигранты это новое Иго... захватчики, которые очень скоро жестоко себя проявят...

Геннадий Бережнов Первый проснулся, что далее будет остаётся только ждать! Их более 10 млн. в России. В Москве видимо 2-3, да сколько нелегалов без учёта. Сколько НКО у нас - так сотни по стране. А мы помним как за один день в 90-е произошли большие события. Скажите это другое, думаю нет. Это будут большие проблемы, а Колокольцев сегодня - о них сказал Кадыров.