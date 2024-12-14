Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Иностранные спецслужбы решили устроить бунт мигрантов в России

Иностранные спецслужбы решили устроить бунт мигрантов в России

Депутат Андрей Луговой на заседании Госдумы заявил, что США стремятся разжечь «восстание мигрантов» в России.

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Комментарии
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W
Walery
Народ РФ в отличии от Госдумы почувствовал, что что-то нехорошее готовится  посредством мигрантов уже несколько лет назад.  Эти наши  в Думе лоббисты  &quot;специалистов&quot;- мигрантов  не  иначе на деньги Запада есть предатели... они все это время обманывали и продавали Страну. В самом деле - ну какими могут быть специалисты из полуфеодальных государств, где нет нормального школьного образования?  Мигранты это новое Иго... захватчики, которые очень скоро жестоко себя проявят...
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7 час.
Геннадий Бережнов
Первый проснулся, что далее будет остаётся только ждать! Их более 10 млн. в России. В Москве видимо 2-3, да сколько нелегалов без учёта. Сколько НКО у нас - так сотни по стране. А мы помним как за один день в 90-е произошли большие события. Скажите это другое, думаю нет. Это будут большие проблемы, а Колокольцев сегодня - о них сказал Кадыров.
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1 час.
ВМ
Вениамин Мельников
за подделку государственных документов,позволяющих внедрятся, под видом мигрантов, боевиков бандформирований  -штраф? Мы  не видим и не понимаем чем это закончится для НАС?
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1 час.

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