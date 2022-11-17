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В Днепропетровске слышны взрывы, предположительно, работает ПВО

В Днепропетровске слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.  По доступной информации, в городе слышны взрывы, предположительно, работают системы ПВО.

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