В Днепропетровске слышны взрывы, предположительно, работает ПВО

В Днепропетровске слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По доступной информации, в городе слышны взрывы, предположительно, работают системы ПВО.
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