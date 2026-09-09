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Царьград

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Маликов покорил сеть стильным образом на фото со Стриженовой

Маликов покорил сеть стильным образом на фото со Стриженовой

Дмитрий Маликов впечатлил поклонников своим стилем на снимке в Instagram Екатерины Стриженовой. Внимание привлёк его элегантный образ: зауженные брюки, белая футболка и кардиган.

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