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ФСБ задержала банду из Казани за мошенничество при выполнении с гособоронзаказе

ФСБ задержала банду из Казани за мошенничество при выполнении с гособоронзаказе

Жителей Казани подозревают за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.Руководитель одной из компаний, работавшей в Казани и выполнявшей государственный оборонный заказ, был задержан вместе с заместителем за мошенничестве.

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