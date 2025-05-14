ФСБ задержала банду из Казани за мошенничество при выполнении с гособоронзаказе

Жителей Казани подозревают за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.Руководитель одной из компаний, работавшей в Казани и выполнявшей государственный оборонный заказ, был задержан вместе с заместителем за мошенничестве.
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