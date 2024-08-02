В эстонском минфине обосновали траты средств из фонда ЕС на гольф и сауны

Часть средств из фонда ЕС, направляемых для территорий, пострадавших от перехода к климатической нейтральности, были потрачены в Эстонии на чемпионаты по диск-гольфу и мастер-классы по эстонской сауне обосновано, заявила представитель минфина страны Ирина Сацуты, 2 августа передает телекомпания ERR.